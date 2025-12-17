Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 декабря 2025 / 22:57
КОТИРОВКИ
USD
17/12
79.4302
EUR
17/12
93.8054
Новости часа
Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
Москва
17 декабря 2025 / 22:57
Котировки
USD
17/12
79.4302
0.0000
EUR
17/12
93.8054
0.0000
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
17 декабря 2025 / 21:17
Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
© AP Photo/ John Raoux/ТАСС

Сенат Конгресса США утвердил повторно выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ход голосования в верхней палате американского законодательного органа транслировал телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Айзекмана отдали голоса 67 сенаторов, еще 30 высказались против. Ожидается, что в ближайшее время Айзекман будет приведен к присяге в качестве нового руководителя NASA.

Ранее в 2025 году Трамп уже выдвигал кандидатуру Айзекмана, которую 30 апреля поддержал комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту. Планировалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении состоится в Сенате в июне. Однако 31 мая президент США заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана, которого американские СМИ называли ставленником предпринимателя Илона Маска. Временно исполняющим обязанности главы NASA был назначен министр транспорта США Шон Даффи.

В сентябре прошлого года Айзекман участвовал в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис совершил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. 

ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:31
Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед
21:17
Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
20:59
Цена серебра обновила исторический максимум
20:45
Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отмечает победу с семьей
20:30
Всем жителям Маршалловых Островов будут выплачивать по $200 в квартал
20:15
Онищенко рассказал о сроках хранения салата оливье
19:59
Белоусов отметил, что были найдены около 48% пропавших без вести солдат
19:45
В Испании словом 2025 года стала "пошлина"
19:30
Президент назвал Северск значимым для России русским городом
19:15
В Финляндии исключили помощь Украине, если ЕС не экспроприирует активы РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения