Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA

Сенат Конгресса США утвердил повторно выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ход голосования в верхней палате американского законодательного органа транслировал телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Айзекмана отдали голоса 67 сенаторов, еще 30 высказались против. Ожидается, что в ближайшее время Айзекман будет приведен к присяге в качестве нового руководителя NASA.

Ранее в 2025 году Трамп уже выдвигал кандидатуру Айзекмана, которую 30 апреля поддержал комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту. Планировалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении состоится в Сенате в июне. Однако 31 мая президент США заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана, которого американские СМИ называли ставленником предпринимателя Илона Маска. Временно исполняющим обязанности главы NASA был назначен министр транспорта США Шон Даффи.

В сентябре прошлого года Айзекман участвовал в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис совершил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.