ЕС почти наверняка отдаст российские активы Украине. Прогноз
17 декабря 2025 / 12:01
Политолог Журавлев: гарантии безопасности должна получить РФ, а не Украина
17 декабря 2025 / 11:39
2025 стал годом заката ЕС и потепления отношений РФ и США. Мнение
17 декабря 2025 / 11:34
Политика
Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед
17 декабря 2025 / 21:31
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Россия переживает непростой период, но 2026 год она встречает с обоснованным ожиданием побед. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения инновационного центра "Сколково".
"Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы встречаем Новый год и другие праздники в сложной ситуации. Страна находится в известном смысле в драматическом периоде своего развития, но встречаем с честью и с обоснованными ожиданиями побед", - указал политик.
Видео размещено в его социальных сетях.