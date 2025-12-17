Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед

Россия переживает непростой период, но 2026 год она встречает с обоснованным ожиданием побед. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения инновационного центра "Сколково".

"Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы встречаем Новый год и другие праздники в сложной ситуации. Страна находится в известном смысле в драматическом периоде своего развития, но встречаем с честью и с обоснованными ожиданиями побед", - указал политик.

Видео размещено в его социальных сетях.