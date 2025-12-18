Путин и Эрдоган обсудили «чувствительные темы»

Юрий Веселов, военный обозреватель

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом в столице Туркмении прошли за закрытыми дверями и продолжались полтора часа. Кроме этого президенты двух стран смогли пообщаться в ходе совместной поездки в автобусе. По оценке пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, «политики обсуждали чувствительные темы». В дополнение к данным переговорам, в кулуарах у Владимира Путина состоялась «беседа на ходу» с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, бывшим руководителем разведывательной службы страны, хорошо владеющим русским языком.

И то верно, что в последнее время в российско-турецких отношениях назрели «чувствительные темы для обсуждения», из которых главной представляется обстановка в черноморском регионе и, в частности, в зоне ответственности Турции.

Следует напомнить о том, что только за последние две недели в турецкой экономической зоне Черного моря было совершено четыре атаки безэкипажных катеров (БЭК) на танкеры, следовавшие в Новороссийск и Грузию. Ответственность за нападения взяла на себя Украина. Анкара высказала Киеву предупреждение о недопустимости провокационных действий, которые реально угрожают безопасности гражданского судоходства на маршрутах движения судов. Украинская сторона воздержалась от ответа, что по дипломатическому этикету является грубым игнорированием требования турок.

Даже, несмотря на подобное оскорбление, турецкое руководство воздержалось от принятия решительных мер по отношению к Украине. Более того, турки демонстративно свернули начатую ими спасательную операцию по буксировке одного из танкеров с российским экипажем. После начавшегося шторма обездвиженное судно отдрейфовало к берегу Болгарии и село на мель. При этом не известно, выразила ли Анкара сожаление Москве по поводу случившегося…

В качестве ответной меры Россия нанесла серию мощных комплексных авиационных и ракетных ударов по объектам энергетической структуры, портовым сооружениям и причалам Одессы, Николаева и Измаила. В том числе тремя беспилотными летательными аппаратами по одному из турецких сухогрузов, как оказалось впоследствии, который, помимо расположенных на палубе контейнеров с грузами гражданского назначения, доставил на Украину крупную партию военной техники, оружия и боеприпасов.

В период украинских нападений в Черном море посол США в Анкаре Томас Баррак заявил о якобы «согласии Турции избавиться от закупленных у России комплексов ПВО С-400». Турецкое военное ведомство опровергло эту информацию. Но на Руси говорят, что дыма без огня не бывает. Тем более, что подобные вбросы в СМИ были и ранее, а некоторые члены турецкого парламента ранее открыто предлагали продать российское оружие в обмен на восстановление полноценных отношений с Вашингтоном.

По завершению переговоров с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил: «Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу». Он признался, что во время переговоров в основном обсуждались вопросы украинского конфликта и его мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что российский президент знает позицию Турции по данному вопросу.

Можно не сомневаться, что Владимир Владимирович отлично знает позицию турок и по Крыму, и по Украине. Но, видимо, его терпению приходит конец, если российские ВКС прицельно ударили по крупному турецкому сухогрузу в морском порту Одессы, что нужно рассматривать в качестве очень серьезного предупреждения Эрдогану по поводу продолжающихся поставок Киеву военного имущества и бездействия в предотвращении морского разбоя в морской экономической зоне Турции.

Нет сомнения в том, что российский лидер с присущим ему терпением и вежливой жесткостью предупредил своего турецкого визави о недопустимости дальнейшего двойственного подхода к государственным отношениям с Россией.

