Зачем Пентагону триллион долларов

Владимир Свиридов, международный обозреватель

Существовавшие практически целых три месяца без должного финансирования вооруженные силы и в целом вся военная машина США получат все же официальный бюджет. Его в компромиссном варианте уже утвердили обе палаты конгресса, и в эти дни он находится на подписи у президента Дональда Трампа.

Напомним, что весной Белый дом внес в конгресс на рассмотрение законопроект о федеральном бюджете на 2026 год. Однако из-за разногласий между республиканцами и демократами он так и не был согласован на 1 октября, когда и начинается следующий финансовый год. В результате был объявлен шатдаун – временное прекращение финансирования всех государственных органов, в том числе и вооруженных сил. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, из-за того, что военнослужащие не получали зарплату, большинство их семьей были вынуждены обращаться за продовольственной помощью. Чтобы как-то решить эту проблему, Дональд Трамп 15 октября распорядиться, чтобы американские военные получили жалованье, а миллиардер Тимоти Меллон пожертвовал правительству 130 млн долларов на выплату зарплат военнослужащим.

13 ноября, то есть на 43-й день шатдауна, Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Все это время специально созданная комиссия конгресса пыталась найти компромисс в финансировании шести главных направлений: для министерств войны, здравоохранения, труда, торговли, юстиции и внутренних дел. И как теперь выяснилось, первый компромисс был достигнут в военной сфере в виде законопроекта об оборонной политике (NDAA).

Согласно ему, военные расходы в 2026 году составят 901 млрд долларов, что на 8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента Дональда Трампа. При этом конгрессмены, естественно, не изменили те цели, которые были обозначены в первоначальном запросе правительства и на достижение которых предназначены эти расходы. А они пойдут, как подчеркивается, на повышение боевой мощи вооруженных сил США и их готовности к ведению высокотехнологичных войн, обеспечение продвижения американских интересов по планете в соответствии с концепциями «Америка превыше всего» и «Мир через силу».

Если же говорить о приоритетах, которые отмечены в законопроекте, то прежде всего речь идет о совершенствовании ядерной триады, что вполне объяснимо, учитывая все более чаще звучащие в США и других странах Запада заявления о возможном применении ядерного оружия в современных конфликтах. В частности глава Пентагона Пит Хегсет недавно заявил: «В конечном итоге наше сдерживание, наше выживание зависят от возможностей, восприятия и реальных средств нашей ядерной триады».

В этой связи в 2026 году на развитие и поддержку всех компонентов американской ядерной триады выделяется около 60 млрд долларов. Из них 3,8 миллиарда пойдут на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Причем в NDAA установлена целевая дата ввода в эксплуатацию программы этой ракеты – 30 сентября 2033 года. А кроме этого подчеркнуто, что в общем арсенале США должно быть достаточно межконтинентальных баллистических ракет для их развертывания в количестве не ниже 400 единиц в любое время и не менее 450 пусковых шахт. Исходя из этого, перед Пентагоном поставлена задача о разработке и предоставлении стратегии по поддержанию боеспособности стоящих на вооружении Minuteman III и максимальному увеличению «срока их службы».

5,8 млрд долларов выделяется также на расширение производственных мощностей по выпуску стратегических бомбардировщиков В-21. 10 млрд - на строительство стратегической атомной подводной лодки типа Columbia, и 2,6 млрд - на производство баллистической ракеты подводного базирования Trident II.

Продолжится разработка новых видов оружия дальнего действия LRSO (Long-Range Stand-off), на что будет направлен 1 миллиард долларов. Одним из представителей этого оружия является крылатая ракета большой дальности AGM-181, испытания которой было проведено в мае этого года и которую планируется принять на вооружение до 2027-го, а массовые поставки в войска - в 2030-х..Эта ракета будет оснащена ядерной боеголовкой мощностью от пяти до 150 килотонн. Пентагон рассчитывает получить не менее тысячи AGM-181 для стратегических бомбардировщиков B-52 и B-21.

Кроме средств доставки США усиленно развивают и свой ядерный потенциал. Не стал исключением в этом плане и бюджет на 2026 год. Согласно ему, 34 млрд долларов предназначены министерству энергетики, национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) которого занимается разработкой и производством ядерных боеголовок. В частности, на гравитационную бомбу B61-12 выделено 16 млн долларов, гравитационную бомбу B61-13 – 49,3 млн, ядерную боеголовку W80-4 – 1,3 млрд, W87-1 -649 млн, W93 – 807 млн и ядерную боеголовку SLCM – 50 млн долларов. В NDAA также содержится требование о подготовке программы быстрого наращивания потенциала для разработки нового ядерного оружия, отвечающего военным требованиям.

Будет профинансировано и нескольких важнейших оборонных приоритетов президента Дональда Трампа, в том числе создание истребителей нового поколения F-47 для ВВС и F/A-XX для ВМС, беспилотных летательных аппаратов ВВС, подводных лодок и военных кораблей. На разворачивание работ по уже нашумевшей масштабной программе противоракетной обороны «Золотой купол» выделяется 13 млрд долларов. При этом NDAA требует представить план «Золотого купола», в том числе описание архитектуры системы, в течение 180 дней с момента принятия закона, и предоставления ежегодных отчетов и ежеквартальных брифингов о разработке архитектуры противоракетной обороны следующего поколения.

Если говорить о других составляющих бюджета, то он также предусматривает выделение 26 млрд долларов на судостроение, 38 млрд долларов на авиацию и 25 млрд долларов на восстановление запасов боеприпасов. 145 миллиардов долларов будет израсходовано на исследования и разработку новых технологий для вооружённых сил, что сигнализирует о решительном повороте в сторону высокотехнологичной, сетецентричной войны, где беспилотные системы, искусственный интеллект и скорость принятия решений будут иметь определяющее значение.

Вместе с тем, исходя из того, что решающая роль на поле боя принадлежит все же человеку, солдату, офицеру, составители законопроекта пришли к решению выделить 234 млрд долларов на расходы, связанные с военнослужащими и здравоохранением. Так, военнослужащим повысят зарплату на 3,8 %. С 250 до 300 долларов будет увеличено пособие на содержание семьи военнослужащего, находящегося в командировке. NDAA выделяет 1,5 млрд долларов на строительство новых казарм, общежитий, жилых домов и детских садов. В законопроекте также содержится запрет трансгендерным женщинам принимать участие в женских спортивных программах или мероприятиях в военных академиях.

Комментируя принятие NDAA , председатель палаты представителей конгресса Марк Джонсон заявил, что этот законопроект способствует реализации программы президента Трампа и республиканцев «Мир через силу», оживляет военно-промышленную базу и восстанавливает воинственный дух. Вместе с тем следует заметить, что законопроект содержит и ряд положений, явно противоречащих последним установкам Дональда Трампа, в том числе представленной его администрацией стратегии национальной безопасности США. Так Пентагону запрещено сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 000 человек или отказываться от роли верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО до тех пор, пока министр обороны Пит Хегсет не подтвердит конгрессу, что решение было принято после консультаций с союзниками по НАТО и отвечает интересам национальной безопасности США. Аналогичные ограничения накладываются на сокращение численности войск в Южной Корее ниже 28 500 человек.

Законодатели также включили положение о выделении 400 млн долларов на военную помощь Украине, несмотря на то, что администрация Трампа не запрашивала такого финансирования. Еще 175 млн долларов. предполагается выделить Литве, Латвии и Эстонии, которые в НАТО, как известно, рассматриваются в качестве плацдарма развязывания агрессии против России.

Нет в NDAA и формулировок, которые формально изменили бы официальное название министерства обороны на «министерство войны», как его предпочитают называть Дональд Трамп и Пит Хегсет. Глава Пентагона часто подчеркивает, что принятие названия «министерство войны» означает смещение акцента в сторону смертоносности, но для официального переименования потребуется акт конгресса.

Наличие этих противоречий нельзя рассматривать иначе, даже при том, что законопроект получил поддержку Белого дома, как свидетельство определенного охлаждения отношений между администрацией Дональда Трампа и республиканским конгрессом, как частичную потерю влияния американского президента на законодателей. И не исключено, что это размежевание будет нарастать.