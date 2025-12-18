Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США

Новая стратегия национальной безопасности США в определенном смысле предполагает сближение России с Америкой и отдаление РФ от Китая. Однако, президент Путин заявлял, что доктрина российско-китайских отношений пересмотру не подлежит. Россия продолжит сотрудничество с Китаем.

Что будут делать американцы – сказать сложно. Обычных цивилизованных способов борьбы с Китаем у них немного. Китайцы совершенно миролюбиво и без угроз раскинули свои щупальца по всему миру. Они вмешиваются в экономику, но не планируют каких-то военных действий.

Победить Китай экономическими методами США не смогут. После мировых кризисов китайцы переориентировались на внутренний рынок, а он у них гигантский. Внешний рынок перестал быть приоритетным, и теперь у Китая есть база, которая не позволит им упасть, не смотря на любые западные санкции.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f57e3f27b4b99aceb8d0a4e880fc4937/