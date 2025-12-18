Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 12:38
КОТИРОВКИ
USD
18/12
80.3807
EUR
18/12
94.1478
Новости часа
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Москва
18 декабря 2025 / 12:38
Котировки
USD
18/12
80.3807
0.0000
EUR
18/12
94.1478
0.0000
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / США против КНР
Безопасность
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23

Новая стратегия национальной безопасности США в определенном смысле предполагает сближение России с Америкой и отдаление РФ от Китая. Однако, президент Путин заявлял, что доктрина российско-китайских отношений пересмотру не подлежит. Россия продолжит сотрудничество с Китаем.

Что будут делать американцы – сказать сложно. Обычных цивилизованных способов борьбы с Китаем у них немного. Китайцы совершенно миролюбиво и без угроз раскинули свои щупальца по всему миру. Они вмешиваются в экономику, но не планируют каких-то военных действий.

Победить Китай экономическими методами США не смогут. После мировых кризисов китайцы переориентировались на внутренний рынок, а он у них гигантский. Внешний рынок перестал быть приоритетным, и теперь у Китая есть база, которая не позволит им упасть, не смотря на любые западные санкции.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический
аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f57e3f27b4b99aceb8d0a4e880fc4937/

 

Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:19
Дмитриев отметил, что Великобритания и Евросоюз все еще живут в "мире Байдена"
21:31
Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед
21:17
Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
20:59
Цена серебра обновила исторический максимум
20:45
Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отмечает победу с семьей
20:30
Всем жителям Маршалловых Островов будут выплачивать по $200 в квартал
20:15
Онищенко рассказал о сроках хранения салата оливье
19:59
Белоусов отметил, что были найдены около 48% пропавших без вести солдат
19:45
В Испании словом 2025 года стала "пошлина"
19:30
Президент назвал Северск значимым для России русским городом
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения