Европа и Америка существенно мешают друг другу в продвижении мирного процесса и в прекращении украинского конфликта.

США хотят закончить военные действия. Кстати, в этом у них свои интересы, это не благотворительность и не любовь к людям. Европа, на основании своих расчетов, считает, что войну можно еще потянуть.

И чем запутанней ситуации, тем легче старикам европейцам облапошивать своих молодых, энергичных и сильных, но не очень культурных и образованных американских партнеров. Опыт у одних, сила у других. Опыт становится важнее силы, когда все запутывается. Европейцам важно, чтобы уровень неразберихи оставался прежним.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e4f6185649b04eb026be5c9fd5c8b385/