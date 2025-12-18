Только Россия может предотвратить гражданскую войну на Украине

Экс-главком ВСУ, а ныне - посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает, что возвращение солдат после завершения конфликта несет риски политической дестабилизации и гражданской войны в стране.

"Нужно понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всяческими провокациями и соблазном легких денег. Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум <...>. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война", - сказал он на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в "послевоенной Украине". Видеофрагмент его выступления опубликовало издание "Новости Live".

Именно поэтому "завершение войны и перспектива возвращения около 1 млн военных станет "новым вызовом и для государства, и для гражданского общества", полагает Залужный.

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отмечает в этой связи, что «сегодня появились данные киевского Института социологии, и там дан расклад по поводу распределения голосов, поддерживающих те или иные силы. У Залужного 20%, у Зеленского около 12%, у других примерно также. То есть цифры неоднозначные. А Украина стоит перед очень тяжелым периодом в своей истории. Политическое поле страны расколото, и есть силы, которые выступают за то, чтобы как-то договорится и прекратить войну, и общество демонстрирует к этому свою волю. Половина украинцев выступает за то, чтобы прекратить насилие и вернутся к мирной жизни, но националисты упорствуют и не хотят соглашений. При этом их поддерживает Европа. Поэтому будут ли достигнуты мирные соглашения или нет, противостояние в украинском обществе будет нарастать. Тем более мы видим ухудшение экономической ситуации, и это будет давить на украинцев и подталкивать их к недовольству. В каких формах выразится это недовольство, сказать сейчас нельзя просто потому, что политическое поле страны полностью разрушено, и нет политической силы, которая бы предложила внятную альтернативу украинскому обществу и повело его за собой. Видимо Украина не выйдет из этой воронки, и при любом раскладе возникнет ситуация начала гражданской войны. У страны нет денег для восстановления экономики, ее партнеры - США и Европа - будут ее растаскивать. Поэтому не видно условий, чтобы Украина пережила момент окончания войны, либо продолжила эту войну. Будет то же, что было в 1918-1919 годах, когда развалилась Российская империя, и на Украине был разброд и шатание. Поэтому сейчас единственный путь к стабильности - возвращение под руку России. Только Россия сможет прекратить внутриусобицу на Украине».

По словам эксперта, «о выборах на Украине пока речи не идет. Как их провести? Нет соответствующего закона, нет условий. Ведь на фоне военного поражения ни Зеленский, ни какая-то другая политическая сила не пойдет на них. Да к тому же Зеленский и националисты просто не хотят их проведение, поскольку результаты покажут волю народа, а народ сейчас непредсказуем, ибо нет объективных социологических данных. Люди молчат. Говорят только те, кто поддерживает официальные нарративы».