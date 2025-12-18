Дмитриев отметил, что Великобритания и Евросоюз все еще живут в "мире Байдена"

Президенту США Дональду Трампу достались серьезные проблемы от администрации прежнего президента страны Джо Байдена, однако он действует решительно для их решения как во внутренней, так и во внешней политике, в отличие от Великобритании и Евросоюза. Соответствующую точку зрения изложил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя обращение к согражданам президента США.

"Президент Трамп унаследовал от президента Байдена полный бардак, и он быстро принимает меры, чтобы исправить его как внутри страны, так и за рубежом", - указал он в соцсети X.

Дмитриев отметил, что остается неясным, почему Великобритания и страны Евросоюза не могут с такой же оперативностью реагировать на проблемы, связанные с массовой миграцией и ростом преступности среди мигрантов.

"Возможно, потому что Великобритания и ЕС по-прежнему живут в мире Байдена", - заключил он.

Ранее в своем обращении к согражданам Трамп заявил, что в результате его политики в Соединенные Штаты впервые за полвека зафиксирована обратную миграцию. "Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев", - подчеркнул он.