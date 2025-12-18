Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Общество
С итоговым сочинением 3 декабря успешно справились 98,4% выпускников
18 декабря 2025 / 10:39
С итоговым сочинением 3 декабря успешно справились 98,4% выпускников
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Итоговое сочинение 3 декабря текущего года успешно написали 98,4% выпускников. Об этом информировали в пресс-службе Рособрнадзора.

"Итоговое сочинение в основной день 3 декабря успешно написали 98,4% выпускников, принимавших в нем участие. Всего в этот день сочинение писали свыше 670 тыс. человек", - следует из сообщения.

Участникам сочинения было предложено на выбор шесть тем - по две из каждого раздела закрытого банка тем итогового сочинения. Чаще всего участники итогового сочинения обращались к темам раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", предпочтение им отдали 57,5 % участников сочинения. Темы раздела "Семья, общество, Отечество в жизни человека" выбрали 31,96 % участников, раздела "Природа и культура в жизни человека" - 10,5 %.

Отмечается, что самые популярные темы сочинений в нынешнем учебном году: "Что в семье самое главное?", "Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?", "Опасен ли, по вашему мнению, эгоизм для любви?", "Не без добрых душ на свете!", "В чем счастье и в чем драма любви?", "Светлые и трагические стороны любви", "Кого, по вашему мнению, можно считать счастливым человеком?".

Итоговое изложение в основной день писали порядка 7 тысяч выпускников. Успешно справились с ним 98,9% участников. Сочинение и изложение оцениваются по системе "зачет" или "незачет". 

