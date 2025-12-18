Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Политика
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога

Согласно усреднённым данным национальных опросов газета Washington Post за декабрь 2025 года, лишь 39 % американцев одобряют работу президента США Дональда Трампа, в то время как 57 % не одобряют. Что касается экономики, то здесь показатели Трампа немного хуже: 36 % одобряют, а 58 % не одобряют. На этом фоне президент 18 декабря выступил с неожиданным обращением к нации, посвященным достижениям его внутренней и внешней политики, стремясь, как полагает газета, переломить тенденцию снижения общественной поддержки и убедить американцев в том, что он решает их экономические проблемы.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков считает, что «в падении популярности Трампа нет какого-то главного фактора. Здесь действует вместе несколько социально-экономических и политических факторов. А учитывая те громкие обещания, которые он давал год назад во время своей предвыборной кампании, на волне своей победы и триумфа республиканской партии, сейчас оказывается, что ни его тарифная политика, ни его борьба с миграцией не обеспечили тот желаемый уровень жизни, на который американцы рассчитывали». 

По словам эксперта, «в целом первый год президентства Трампа можно оценить как неоднозначный, и самое главное - это контраст. Та поляризация в обществе, которая была год назад на выборах, заставила Трампа выступать с радикальными позициями и подходами. Этот контраст чувствовался первое время, хотя он и вызывал резкое недовольство у демократов. А сейчас наступило не то, что разочарование, но какая-то потеря интереса к нему. Поэтому можно отметить, что тот задел, который был в начале года, исчерпан. Хотя нельзя утверждать, что следующий год будет провальным для Трампа. 2026 год – год выборов в Конгресс, и сейчас есть сигналы, что Америка возвращается к умеренной политической жизни. Это можно сказать и о демократах, и о республиканцах, и есть запрос общества на нормализацию. Поэтому очень интересно будет понаблюдать за предвыборной борьбой и соперничеством при умеренных взглядах. Кроме того, интересно, как будет складываться поддержка Трампа республиканцами. Год назад говорили, что Трамп похитил республиканскую партию и со своим МАGA-движением он - основной и главный лидер этой партии. Но если через год будет запрос на умеренную политику, то ассоциация с Трампом и поддержка его проектов, активная солидарность с ним будет больше вредить, чем помогать. Понаблюдаем, как будет развиваться ситуация».            

