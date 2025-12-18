Орбан: Венгрия не намерена финансировать продолжение конфликта на Украине

Венгрия не намерена участвовать в финансировании продолжения украинского конфликта. Соответствующее сообщение разместил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

"Сегодня в высокомерии не будет недостатка. Брюссельские бюрократы клянутся, что нам не позволят вернуться домой, пока на саммите ЕС в Брюсселе не будет решен вопрос финансирования Украины. Другими словами, финансирования войны. Мы, венгры, в этом участвовать не намерены и останемся на саммите ЕС столько, сколько потребуется. Несколько бессонных ночей - это не конец света. Это, без сомнения, лучше, чем война", - указал он.

Политик также подверг критике руководство Европейского союза за "высокомерие" в проведении саммита ЕС - Западные Балканы. По его словам, Брюссель четыре года водил за нос президента Сербии Александара Вучича, однако никаких шагов для присоединения страны к сообществу не последовало. Вместе с тем администрация ЕС не увидела никаких проблем для членства Украины, отметил премьер.