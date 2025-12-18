Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 декабря 2025 / 14:10
Вильфанд отметил, что снег покрыл 95% территории России Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Безопасность
В Волгодонске пресекли теракт за полчаса до передачи бомбы чиновнику
18 декабря 2025 / 11:21
В Волгодонске пресекли теракт за полчаса до передачи бомбы чиновнику
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Студентка колледжа, задержанная по подозрению в попытке теракта в Волгодонске Ростовской области, должна была доставить рюкзак ко входу в городскую администрацию для передачи его некоему чиновнику.

Как сообщила девушка, которую задержали в 12:30, рюкзак она изъяла из тайника недалеко от СНТ "Ветеран" на окраине Волгодонска, а к 13:00 должна была его доставить.

"Примечательно, что исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности девушка могла стать "террористкой - смертницей", - указали в ФСБ.

МВД и ФСБ удалось предотвратить теракт, задержав студентку с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг. 

