В Волгодонске пресекли теракт за полчаса до передачи бомбы чиновнику

Студентка колледжа, задержанная по подозрению в попытке теракта в Волгодонске Ростовской области, должна была доставить рюкзак ко входу в городскую администрацию для передачи его некоему чиновнику.

Как сообщила девушка, которую задержали в 12:30, рюкзак она изъяла из тайника недалеко от СНТ "Ветеран" на окраине Волгодонска, а к 13:00 должна была его доставить.

"Примечательно, что исходя из пояснений студентки, примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности девушка могла стать "террористкой - смертницей", - указали в ФСБ.

МВД и ФСБ удалось предотвратить теракт, задержав студентку с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг.