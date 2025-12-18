В ЦАР появится первая в стране железная дорога

В ближайшие два-три года в Центрально-Африканской Республике появится первая железная дорога. Она соединит столицу ЦАР Банги с портом соседнего Камеруна и будет способствовать снижению цен на импортируемые продукты, рассказал первый вице-спикер Национальной ассамблеи (парламента) Эварист Нгамана.

"Президент инициировал проект строительства железной дороги. Это будет первый, беспрецедентный случай в истории ЦАР. До сих пор у страны не было железной дороги. Строительство займет два-три года, а ее протяженность превысит 1 тыс. км", - отметил он в беседе с ТАСС.

Нгамана обратил внимание, что у ЦАР нет выхода к морю, а импорт продукции в страну совершается только автотранспортом, соответственно высокая стоимость перевозок сказывается на стоимости завезенных продуктов. Большая часть импорта идет из Камеруна, в который продукция попадет через морской порт. Именно к порту и будет проложена железная дорога, что позволит ввозить продукты в страну поездами. Это существенно снизит расходы на перевозку и, как результат, конечную стоимость продукции.

Первый камень железной дороги уже заложен, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера намерен продолжить строительство в случае своей победы на предстоящих выборах, указал первый вице-спикер.