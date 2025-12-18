Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 18 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,15% и торговались на уровне 2 763,82 и 1 083,17 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 1,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,414 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 760,44 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1 081,85 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,39 рубля (-0,95 копейки).