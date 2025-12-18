Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 14:10
КОТИРОВКИ
USD
18/12
80.3807
EUR
18/12
94.1478
Новости часа
Вильфанд отметил, что снег покрыл 95% территории России Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Москва
18 декабря 2025 / 14:10
Котировки
USD
18/12
80.3807
0.0000
EUR
18/12
94.1478
0.0000
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
18 декабря 2025 / 11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 18 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,15% и торговались на уровне 2 763,82 и 1 083,17 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 1,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,414 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 760,44 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1 081,85 пункта (+0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,39 рубля (-0,95 копейки).

Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:30
Вильфанд отметил, что снег покрыл 95% территории России
12:15
Лукашенко охарактеризовал Путина как "волкодава" в политике
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:38
В ЦАР появится первая в стране железная дорога
11:21
В Волгодонске пресекли теракт за полчаса до передачи бомбы чиновнику
10:59
Орбан: Венгрия не намерена финансировать продолжение конфликта на Украине
10:39
С итоговым сочинением 3 декабря успешно справились 98,4% выпускников
10:19
Дмитриев отметил, что Великобритания и Евросоюз все еще живут в "мире Байдена"
21:31
Медведев отметил, что Россия встречает 2026 год с обоснованным ожиданием побед
21:17
Конгресс США утвердил кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения