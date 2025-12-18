Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как "волкодава" в политике.

По его словам, Путин - "нормальный человек" с очень хорошими личными качествами, при этом "волкодав" в политике. "Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной", указал Лукашенко. Желанию и умению российского лидера заниматься вопросами внутренней и внешней политики можно только позавидовать, отметил он. "Путин сильный человек", - добавил глава государства.

Его также попросили поделиться впечатлениями от общения в прошлом с Владимиром Зеленским. "Мне показалось, вменяемый человек тогда (Лукашенко проводил переговоры с Зеленским в 2019 году), но неопытный. Но это естественно. Если говорить про политику. Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал глава республики.