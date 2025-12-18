Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Общество
Вильфанд отметил, что снег покрыл 95% территории России
18 декабря 2025 / 12:30
© Вадим Скрябин/ ТАСС
В России покрытая снегом площадь составляет около 95%, при этом возможны колебания в пределах 1 - 1,5%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"В настоящее время колебания процента площади снега в России составляют максимум 1 - 1,5%. А в целом снег лежит на 95% территории. Эти оставшиеся 4-5% - это Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа", - указал специалист.
Он отметил, что небольшой снежок сейчас наблюдается на севере Ростовской области. В ЦФО же снег прошел на предыдущей неделе, на днях от него "не осталось и следа", добавил метеоролог.