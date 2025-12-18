Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американская армия является самой сильной армией мира.

"Сегодня у нас самая мощная армия в мире, и это неоспоримо. Я восстановил мощь Соединенных Штатов, урегулировал восемь войн за 10 месяцев и завершил войну в Газе, принеся впервые за 3 тыс. лет мир на Ближний Восток, а также добился освобождения заложников, как живых, так и погибших", - отметил он в обращении к согражданам в Белом доме.

Вместе с тем, по словам американского лидера, 1,45 млн солдат ВС США получат "воинскую награду" в размере $1776 до Рождества (25 декабря) по случаю года основания США. Он также обратил внимание, что в нынешнем году проходит рекордный набор в американскую армию, хотя прошлый год был "одним из худших в истории" по аналогичному показателю.