18 декабря 2025 / 15:41
Новости часа
Япония продолжит закупать сахалинский СПГ Лукашенко отметил, что с Ким Чен Ыном можно договориться
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Трамп выразил уверенность, что армия США является "самой мощной в мире"
18 декабря 2025 / 12:45
Трамп выразил уверенность, что армия США является "самой мощной в мире"
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американская армия является самой сильной армией мира.

"Сегодня у нас самая мощная армия в мире, и это неоспоримо. Я восстановил мощь Соединенных Штатов, урегулировал восемь войн за 10 месяцев и завершил войну в Газе, принеся впервые за 3 тыс. лет мир на Ближний Восток, а также добился освобождения заложников, как живых, так и погибших", - отметил он в обращении к согражданам в Белом доме.

Вместе с тем, по словам американского лидера, 1,45 млн солдат ВС США получат "воинскую награду" в размере $1776 до Рождества (25 декабря) по случаю года основания США. Он также обратил внимание, что в нынешнем году проходит рекордный набор в американскую армию, хотя прошлый год был "одним из худших в истории" по аналогичному показателю. 

14:18
Япония продолжит закупать сахалинский СПГ
13:30
Лукашенко отметил, что с Ким Чен Ыном можно договориться
13:16
Барщевский объявил об уходе с должности представителя правительства в КС
12:59
Свыше 80% опрошенных россиян назвали работу в промышленности привлекательной
12:45
Трамп выразил уверенность, что армия США является "самой мощной в мире"
12:30
Вильфанд отметил, что снег покрыл 95% территории России
12:15
Лукашенко охарактеризовал Путина как "волкодава" в политике
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:38
В ЦАР появится первая в стране железная дорога
11:21
В Волгодонске пресекли теракт за полчаса до передачи бомбы чиновнику
Все новости
