Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Антироссийские санкции

Экономика
Экономика
Япония продолжит закупать сахалинский СПГ
18 декабря 2025 / 14:18

Министерство финансов США продлило разрешение, позволяющее Японии закупать сжиженный природный газ у проекта «Сахалин-2» на российском Дальнем Востоке. США наложили санкции на закупки СПГ с этого проекта. Однако для Японии сделано исключение. Разрешение вновь продлено до 18 июня следующего года.

Ранее министр финансов Скотт Бессент в ходе встречи с прежним министром финансов Японии Като Кацунобу передал настоятельные пожелания американской администрации прекратить импорт в Японию российских энергоносителей.

Обеспечение поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с российского проекта "Сахалин-2", чрезвычайно важно для энергобезопасности Японии, и Токио продолжит работать со странами G7 для продолжения бесперебойных поставок. Об этом заявил сегодня генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя решение США продлить исключения из санкций для "Сахалина-2".

Япония получает примерно 9% всего импорта СПГ с российского проекта "Сахалин-2". На этот объем приходится порядка 3% всей электрогенерации в стране.

Также во время недавних переговоров в формате телеконференции министров финансов стран «большой семёрки» Токио отверг просьбу ЕС использовать замороженные российские государственные активы для финансирования Украины.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма дала понять, что Япония не может использовать замороженные на её территории российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине, сообщили изданию POLITICO европейские дипломатические источники.

«Мы продолжим совместную работу по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, в том числе, возможно, с использованием всей стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до тех пор, пока Россия не выплатит репарации», — написали министры финансов стран «большой семёрки» в совместном заявлении по итогам встречи. Однако они предусмотрительно добавили, что «наши действия будут соответствовать нашим правовым нормам».

Следует учесть, что японская Mitsui & Co имеет 12,5% в операторе проекта «Сахалин-2». Mitsubishi Corporation -10% в том же проекте, а также другие активы. Компания SODECO - 30% в «Сахалин-1». Встречная конфискация может подорвать многолетние усилия Токио по формированию на Сахалине альтернативного источника поставок углеводородов, не зависимого от Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

