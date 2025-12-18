Свыше 80% опрошенных россиян назвали работу в промышленности привлекательной

Более 80% граждан РФ, которые никогда ранее не работали в промышленности, назвали работу в этом секторе привлекательной. Об этом со ссылкой на результаты исследования нефтехимической компании "Напор" сообщает ТАСС.

Как отмечается, около 34% респондентов либо работают в промышленном секторе, либо работали там ранее, а 66% никогда не соприкасались с отраслью. "При этом среди тех, кто никогда ранее не работал в промышленности - считают трудоустройство на таких предприятиях и в отраслях привлекательным и перспективным. Так ответили свыше 83% россиян", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем не привлекает промышленный сектор лишь 17% опрошенных россиян.

На вопрос, считают ли россияне работу в промышленности перспективной, 44% сограждан ответили положительно, еще 29% указали, что не возражали бы против работы в промышленных отраслях при необходимости. Среди же всех отраслей наибольшую привлекательность для респондентов сохраняет работа в нефтяной или топливной промышленности, второе место по популярности занимает занятость в легкой промышленности, третье - работа в сфере биотехнологий.

"Среди самых привлекательных черт в работе в промышленности россияне видят - престиж отрасли (44%), стабильность (33%) и высокие перспективы на горизонте 5-10 лет (30%). Зарплата занимает четвертое место по привлекательности (28%)", - сказано в исследовании.

Исследование проводилось в ноябре-декабре текущего года среди 5 тыс. граждан по всей России с помощью онлайн-анкеты и телефонных интервью.