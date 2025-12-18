Барщевский объявил об уходе с должности представителя правительства в КС

Михаил Барщевский заявил, что покидает должность полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде.

"Я перед вами выступаю в последний раз. Спасибо за это время, и дай вам Бог", - сказал он в ходе открытого заседания КС.

Барщевский занял пост полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде 12 марта 2001 года.

В период с 26 июля 2001 года по 6 августа 2014 года он также был полномочным представителем правительства в Верховном и Высшем Арбитражном судах РФ (в 2014 году функции Высшего Арбитражного суда были переданы Верховному суду РФ).