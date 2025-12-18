Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 15:41
Новости часа
Япония продолжит закупать сахалинский СПГ Лукашенко отметил, что с Ким Чен Ыном можно договориться
Москва
18 декабря 2025 / 15:41
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Политика
Барщевский объявил об уходе с должности представителя правительства в КС
18 декабря 2025 / 13:16
Барщевский объявил об уходе с должности представителя правительства в КС
© Софья Сандурская/ ТАСС

Михаил Барщевский заявил, что покидает должность полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде.

"Я перед вами выступаю в последний раз. Спасибо за это время, и дай вам Бог", - сказал он в ходе открытого заседания КС.

Барщевский занял пост полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде 12 марта 2001 года.

В период с 26 июля 2001 года по 6 августа 2014 года он также был полномочным представителем правительства в Верховном и Высшем Арбитражном судах РФ (в 2014 году функции Высшего Арбитражного суда были переданы Верховному суду РФ). 

