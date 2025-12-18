Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Политика
Лукашенко отметил, что с Ким Чен Ыном можно договориться
18 декабря 2025 / 13:30
Лукашенко отметил, что с Ким Чен Ыном можно договориться
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "нормальным человеком", с которым можно договориться. Так в интервью телеканалу Newsmax TV он передал свои впечатления о встрече с лидером КНДР в Китае в сентябре текущего года.

"Мое впечатление о Ким Чен Ыне складывалось преимущественно из СМИ. Но когда я с ним пообщался, я увидел совершенно нормального человека, знающего свое место в мире", - указал глава белорусского государства. "Он порядочный, спокойный, честный человек. Это была короткая встреча. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться", - подчеркнул он.

Лукашенко также обратил внимание, что президент США Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном в ходе своего первого президентского срока в июне 2019 года. "Трамп тоже думал, что это неизвестно какой человек. Но когда встретился с ним, он нормально о нем отозвался. Я так же", - добавил глава республики.

3 сентября Лукашенко перед началом парада в Пекине пообщался с лидером КНДР, который пригласил президента Белоруссии посетить его страну в удобное время. Лукашенко 9 сентября поздравил Ким Чен Ына с Днем образования КНДР и выразил готовность в ближайшее время посетить его страну с визитом.

