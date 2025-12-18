В ЛДПР предложили учредить в России День инженера

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением учредить в стране профессиональный праздник - День инженера, который предлагается отмечать 19 января, сообщает ТАСС.

"В знак признания выдающегося вклада российских инженеров в развитие науки, техники и экономики нашей страны предлагается установить профессиональный праздник - День инженера и определить дату его празднования - 19 января", - следует из обращения.

Сухарев отметил, что 19 января 1724 года Петр I своим указом учредил Российскую академию наук, которая положила начало интенсивному развитию инженерного дела в России. "Именно этот указ Петра I можно расценивать как начало становления инженерного образования и науки в России", - указал он.

Депутат также высказал мнение, что введение профессионального праздника будет способствовать повышению престижа инженерных профессий, привлечению молодежи к обучению по инженерным специальностям, а также подчеркнет значимость роли инженеров в развитии ИИ и других прорывных технологий.