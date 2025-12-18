На Черном море будет создан курорт в партнерстве с Dolce & Gabbana, Versace и Bugatti

"Специализированный застройщик "ЮГ" подписал соглашение с представителями европейских брендов Dolce & Gabbana, Versace и Bugatti для создания на Черноморском побережье отельного комплекса Palazzo de Agoy Grand Hotel Resort&Spa by Domina, который будет расположен в 100 м от моря.

"В рамках сотрудничества бренды во взаимодействии разработают дизайн резиденций комплекса, где также предусмотрен собственный пляж протяженностью свыше 400 м и инновационный центр превентивной медицины с программами оздоровления. Данный союз трех премиальных брендов - первый в мировой практике случай объединения столь известных марок для работы над единым гостиничным объектом", - отмечает пресс-служба застройщика.

Там обратили внимание, что партнерство подтверждает стремление российского рынка гостеприимства соответствовать международным стандартам и продолжает традицию культурного диалога между Россией и Европой.

"Еще с XV века итальянские архитекторы создавали для нашей страны шедевры зодчества, вплетая западные технологии и эстетические каноны в ткань отечественной архитектуры. Сегодня, спустя столетия, этот диалог получил новое звучание: Dolce & Gabbana привносит итальянскую элегантность и текстильные решения, Versace - роскошные орнаментальные акценты, а Bugatti - высокотехнологичные детали, соединяя моду, инновации и комфорт", - говорится в сообщении.