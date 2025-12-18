Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 17:13
КОТИРОВКИ
USD
18/12
80.3807
EUR
18/12
94.1478
Новости часа
ERR: в Эстонии начали сооружение первых пяти бункеров у границы с РФ В российских роддомах могут ввести аудиофиксацию
Москва
18 декабря 2025 / 17:13
Котировки
USD
18/12
80.3807
0.0000
EUR
18/12
94.1478
0.0000
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Многополярный мир
Экономика
На Черном море будет создан курорт в партнерстве с Dolce & Gabbana, Versace и Bugatti
18 декабря 2025 / 13:59
На Черном море будет создан курорт в партнерстве с Dolce & Gabbana, Versace и Bugatti
© Пресс-служба Palazzo de Agoy/ТАСС

"Специализированный застройщик "ЮГ" подписал соглашение с представителями европейских брендов Dolce & Gabbana, Versace и Bugatti для создания на Черноморском побережье отельного комплекса Palazzo de Agoy Grand Hotel Resort&Spa by Domina, который будет расположен в 100 м от моря.

"В рамках сотрудничества бренды во взаимодействии разработают дизайн резиденций комплекса, где также предусмотрен собственный пляж протяженностью свыше 400 м и инновационный центр превентивной медицины с программами оздоровления. Данный союз трех премиальных брендов - первый в мировой практике случай объединения столь известных марок для работы над единым гостиничным объектом", - отмечает пресс-служба застройщика.

Там обратили внимание, что партнерство подтверждает стремление российского рынка гостеприимства соответствовать международным стандартам и продолжает традицию культурного диалога между Россией и Европой.

"Еще с  XV века итальянские архитекторы создавали для нашей страны шедевры зодчества, вплетая западные технологии и эстетические каноны в ткань отечественной архитектуры. Сегодня, спустя столетия, этот диалог получил новое звучание: Dolce & Gabbana привносит итальянскую элегантность и текстильные решения, Versace - роскошные орнаментальные акценты, а Bugatti - высокотехнологичные детали, соединяя моду, инновации и комфорт", - говорится в сообщении. 

Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
ERR: в Эстонии начали сооружение первых пяти бункеров у границы с РФ
15:15
В российских роддомах могут ввести аудиофиксацию
14:59
Парламент Казахстана принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии
14:45
СВР: более половины граждан Украины готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями
14:32
Трамп 19 декабря подпишет оборонный бюджет США
14:18
Япония продолжит закупать сахалинский СПГ
14:14
Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум
13:59
На Черном море будет создан курорт в партнерстве с Dolce & Gabbana, Versace и Bugatti
13:47
В ЛДПР предложили учредить в России День инженера
13:30
Лукашенко отметил, что с Ким Чен Ыном можно договориться
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения