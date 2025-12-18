Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

Цена фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась выше $1 995 за тройскую унцию впервые с 15 июля 2008 года.

По состоянию на 09:49 мск, стоимость фьючерса на платину демонстрировала рост на 2,98% и торговалась на уровне $1 995,6 за тройскую унцию. К 11:41 мск цена на драгметалл замедлила рост до $1 971,6 за тройскую унцию (+1,73%), свидетельствуют данные площадки.

С начала 2025 года стоимость платины выросла более чем в два раза - на 119,2%, с начала текущего месяца - на 18,52%.