Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум
18 декабря 2025 / 14:14
© Павел Смертин/ ТАСС

Цена фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась выше $1 995 за тройскую унцию впервые с 15 июля 2008 года.

По состоянию на 09:49 мск, стоимость фьючерса на платину демонстрировала рост на 2,98% и торговалась на уровне $1 995,6 за тройскую унцию. К 11:41 мск цена на драгметалл замедлила рост до $1 971,6 за тройскую унцию (+1,73%), свидетельствуют данные площадки.

С начала 2025 года стоимость платины выросла более чем в два раза - на 119,2%, с начала текущего месяца - на 18,52%.

