Трамп 19 декабря подпишет оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг в 18:00 по местному времени (19 декабря, 02:00 по мск) военный бюджет страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в $901 млрд. Об этом свидетельствует расписание американского лидера.

Во вторник проект одобрил Конгресс США. Он предполагает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Вместе с тем законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Киеву разведданных.

Военный бюджет Соединенных Штатов в 2025 финансовом году, который завершился 30 сентября, составил $884 млрд.