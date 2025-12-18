Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
СВР: более половины граждан Украины готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями
18 декабря 2025 / 14:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Более половины жителей Украины готовы признать суверенитет России над освобожденными территориями ради прекращения боевых действий. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.
Как отмечается, многие из столкнувшихся с гибелью или ранениями родных и друзей украинцев "начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи".
"В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет", - указали в спецслужбе.