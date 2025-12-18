Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
СВР: более половины граждан Украины готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями
18 декабря 2025 / 14:45
СВР: более половины граждан Украины готовы признать суверенитет РФ над занятыми территориями
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Более половины жителей Украины готовы признать суверенитет России над освобожденными территориями ради прекращения боевых действий. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, многие из столкнувшихся с гибелью или ранениями родных и друзей украинцев "начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи".

"В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет", - указали в спецслужбе.

