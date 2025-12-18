Парламент Казахстана принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана утвердил закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) и педофилии с целью защиты детей от соответствующего контента, сообщает ТАСС.

Нормы о запрете входят в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента". Граждане страны полтора года назад инициировали петицию с требованием запретить пропаганду ЛГБТ.

Некоторое время назад поправки, ограничивающие пропаганду ЛГБТ, одобрил Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана.

Согласно заключению комитета Сената по социально-культурному развитию, "законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации". Второй блок закона посвящен сохранности Национального архивного фонда и историко-культурного наследия Казахстана, а также увеличению доли оцифрованных документов.

Ранее вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов отмечал, что за распространение противоправного контента, к которому принятый закон относит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, может грозить штраф на сумму около $140 или в двойном размере за повторное нарушение, или административный арест на срок до 10 суток.