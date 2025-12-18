В российских роддомах могут ввести аудиофиксацию

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила письмо зампреду правительства Татьяне Голиковой с предложением обязать роддома обеспечить аудиофиксацию в родильных залах, сообщает ТАСС.

"Предлагаю ввести обязательную установку звукозаписывающего оборудования и ведение аудиозаписи (аналог "черного ящика" в самолетах) в родильных залах всех медучреждений РФ. Эта система будет фиксировать звуковую обстановку во время родов", - следует из текста послания.

По мнению парламентария, данные должны храниться не менее года на сервисе, не подчиняющемся Минздраву РФ или конкретным медучреждениям.

Подчеркивается, что приоритетной целью данной инициативы является создание объективного инструмента для защиты прав как медицинского персонала, так и рожениц в случае возникновения конфликтных ситуаций, спорных вопросов или разногласий, касающихся хода родов и оказанной помощи.