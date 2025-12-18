ERR: в Эстонии начали сооружение первых пяти бункеров у границы с РФ

Эстония приступила к установке первых пяти бункеров, которые станут частью так называемой Балтийской линии обороны. Об этом информировал портал национального гостелерадио ERR.

Сообщается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется построить до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии. Вместе с тем планируется завершить сооружение 40-километрового противотанкового рва.

Некоторое время назад председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов высказал мнение, что возведение так называемой Балтийской линии обороны у российских границ представляет собой часть аферы европейских элит по выкачиванию денег из граждан.

В июне прошлого года агентство Reuters со ссылкой на письмо отмечало, что страны Балтии и Польша просят ЕС выделить финансирование на сооружение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Предполагается, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует по меньшей мере €2,5 млрд.