Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 18:44
КОТИРОВКИ
USD
18/12
80.3807
EUR
18/12
94.1478
Новости часа
"Читай-город" составил рейтинг из 100 самых популярных книг 2025 года Лукашенко считает себя "уходящим" президентом
Москва
18 декабря 2025 / 18:44
Котировки
USD
18/12
80.3807
0.0000
EUR
18/12
94.1478
0.0000
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 216 беспилотников ВСУ
18 декабря 2025 / 15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 216 беспилотников ВСУ
© Александр Река/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 216 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 216 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 591 танк и другие боевые бронемашины, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 994 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 358 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:33
"Читай-город" составил рейтинг из 100 самых популярных книг 2025 года
17:15
Лукашенко считает себя "уходящим" президентом
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 405 военных
16:45
Великобритания расширила список санкций в отношении России
16:33
ВЦИОМ: определены самые привлекательные для трудоустройства компании в России
16:15
Лукашенко: Китай ежегодно совершает революцию в развитии
15:59
Орбан назвал мертвой идею выдачи Украине совместного кредита ЕС
15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 216 беспилотников ВСУ
15:30
ERR: в Эстонии начали сооружение первых пяти бункеров у границы с РФ
15:15
В российских роддомах могут ввести аудиофиксацию
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения