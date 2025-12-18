Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 216 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 216 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 216 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 591 танк и другие боевые бронемашины, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 994 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 358 единиц специальной военной автомобильной техники.