18 декабря 2025 / 18:45
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Орбан назвал мертвой идею выдачи Украине совместного кредита ЕС
18 декабря 2025 / 15:59
© AP Photo/ Andreea Alexandru/ТАСС

Премьер-министр Венгрии назвал нежизнеспособной идею выдачи государствами Европейского союза совместного кредита на финансирование Украины, в том числе на продолжение там вооруженного конфликта с РФ. При общении с журналистами перед началом саммита ЕС в Брюсселе, он подчеркнул, что такой шаг будет противоречить законодательству объединения.

"Эта концепция мертва", - отметил глава венгерского правительства, отвечая на вопрос о финансировании Украины за счет общего займа стран ЕС. По его словам, инициатива Еврокомиссии не соответствует не только законам ЕС, но и конституции Венгрии.

"Венгрия ни в коем случае не сможет финансировать Украину по совместному кредиту, не выходя за рамки закона, но я бы и с этим не согласился", - констатировал он.

Орбан также акцентировал, что "финансировать следует не войну, а мир". "Поэтому на нынешнем саммите ЕС я пытаюсь сделать шаги в направлении мира, а не войны", - резюмировал он.

