Экономика
Лукашенко: Китай ежегодно совершает революцию в развитии
18 декабря 2025 / 16:15
Китай каждый год совершает революцию в развитии. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.
"Я наблюдал за Китаем на протяжении трех десятков лет. Они ежегодно совершают революцию. Я приезжаю туда каждый год и не узнаю Китай. Они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете", - указал глава белорусского государства.