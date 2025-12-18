Лукашенко: Китай ежегодно совершает революцию в развитии

Китай каждый год совершает революцию в развитии. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Я наблюдал за Китаем на протяжении трех десятков лет. Они ежегодно совершают революцию. Я приезжаю туда каждый год и не узнаю Китай. Они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете", - указал глава белорусского государства.