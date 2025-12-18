ВЦИОМ: определены самые привлекательные для трудоустройства компании в России

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, наиболее привлекательными для трудоустройства российскими компаниями стали "Газпром", Росатом и Роскосмос.

"Газпром", Росатом, Роскосмос уверенно лидируют по привлекательности для трудоустройства (их выделили 48%, 43% и 39% соответственно). Не только в целом по всем опрошенным, но и в группе работающих эти компании в топе", - следует из материалов соцслужбы. В топ-5 также вошли "Роснефть" и "Яндекс".

Отмечается, что самой общественно полезной компанией по результатам опроса признана РЖД, за нее проголосовали 59% россиян.

В категории "Прорыв в будущее" лидерами по вкладу в развитие страны на ближайшие 10-15 лет признаны РЖД, Росатом и "Газпром". Вместе с тем с надеждами на более отдаленное будущее (30 лет) участники опроса чаще всего связывают Росатом и Роскосмос.

По итогам агрегирования всех номинаций был составлен общий рейтинг социальной репутации. Возглавил его Росатом. На второй и третьей строчках расположились РЖД и Роскосмос. В первую пятерку также вошли "Газпром" и "Яндекс". Замыкают десятку Сбербанк, Роснефть, Ozon, Ростех и "Лукойл".

Исследование проводилось в начале прошлого месяца методом всероссийского интернет-опроса среди 3 214 россиян.