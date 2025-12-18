Великобритания расширила список санкций в отношении России

Лондон применил санкции в отношении российских нефтяных компаний "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл". Об этом сказано в обновленном санкционном списке, опубликованном МИД Великобритании.

Указанные компании внесены в санкционный список из-за "ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства РФ, а именно в энергетическом секторе".

Всего ограничительные меры распространены на 24 физических и юридических лиц. Под действие рестрикций, в частности, подпали "Текстиль-сервис", "Фабрика ваты", эмиратская компания Saphira Energy, Ферганский химический завод, узбекистанские компании Gelion Business Trade и Chemistry International.

Кроме того, в санкционный список были включены узбекистанская фирма Raw Materials Cellulose, киргизская Kifiko, эмиратские Gimli Trade, Redwood Global Supply, Altrum Group и Mercantile & Maritime Group, а также компании Fossil Trading, Tejarinaft и Amur II.

В числе физлиц в черный список включены Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани, Рустам Муминов. Счета в британских банках компаний из списка санкций в случае обнаружения будут блокированы, физическим лицам также запрещается въезд на территорию страны.