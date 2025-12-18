Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 405 военных
18 декабря 2025 / 16:59
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 405 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 150 солдат, в результате действий группировки "Запад" - до 200, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили свыше 195, "Центр" - более 545, на направлении "Восток" - до 245 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.