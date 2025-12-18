Глава белорусского государства Александр Лукашенко назвал себя "уходящим" президентом, который не хочет перекладывать свои проблемы на новые поколения.

"Я уходящий президент и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководством мною страной, унаследовали новые поколения", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax TV.

Лукашенко отметил, что хочет наладить хорошие отношения между Белоруссией и США, призвав американского президента Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие в 2020 году, когда Соединенные Штаты и другие страны Запада поддержали антиправительственные протесты в республике.

"Каждое поколение свои проблемы должны решать сами. У нашего поколения, у Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить", - подчеркнул он.