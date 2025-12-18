Сеть книжных магазинов "Читай-город" представила рейтинг 100 самых популярных книг на основе продаж в экземплярах за 2025 год. Первое место в списке занял роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", со ссылкой на пресс-службу сети сообщает ТАСС.

"Рейтинг возглавил философский роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", продажи которого составили более 85 тыс. экземпляров. На втором месте оказалась книга Джона Стрелеки "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению", третьем - роман Лорана Гунеля "Бог всегда путешествует инкогнито", - следует из сообщения.

Вместе с тем в топ-10 самых популярных вошли книга Маргариты Симоньян "В начале было слово - в конце будет цифра", роман Холли Джексон "Хороших девочек не убивают", роман Марии Корелли "Скорбь Сатаны", продолжение саги Сьюзен Коллинз "Голодные игры. Рассвет жатвы", новый роман Анджея Сапковского "Перекресток воронов", книга Ребекки Яррос "Ониксовый шторм" и классическая работа Джорджа Клейсона "Самый богатый человек в Вавилоне".

Согласно данным сети, художественная литература сохранила доминирующее положение, а главным жанром уходящего года стал детектив. Кроме того, существенно усилился интерес к классической литературе: в топ-100 вошли 24 классических произведения. Самым популярным классиком стал Федор Достоевский. При этом спрос на нон-фикшн, учебную литературу, эзотерику и книги по саморазвитию снизился, а эзотерика вовсе выбыла из топ-100.

Среди тенденций 2025 года аналитики фиксируют рост интереса к детской литературе и азиатским комиксам, а также обращают внимание на прорыв отечественного автора Влада Райбера, чьи продажи увеличились в 11 раз.