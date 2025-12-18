Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Нарышкин: настанет день, когда ВСУ будут вынуждены сдаться
18 декабря 2025 / 17:45
Нарышкин: настанет день, когда ВСУ будут вынуждены сдаться
© Владимир Гердо/ ТАСС

Настанет день, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдадутся и никто уже не помешает мирному урегулированию. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью агентству ТАСС.

"Настанет тот день, когда ВСУ потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться. И тогда уже никто не сможет помешать мирному урегулированию украинского конфликта", - отметил он.

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны обратил внимание, что российские вооруженные силы уверенно продвигаются вперед и перемалывают даже элитные украинские соединения, включая подготовленные на Западе.

