Общество
Принц Уильям и Кейт Мидлтон поделились семейным рождественским фото
18 декабря 2025 / 17:59
© The Prince and Princess of Wales/ X/ТАСС
Наследник престола Великобритании принц Уильям и его супруга Кейт (Мидлтон) опубликовали новое семейное рождественское фото.
"Желаем всем счастливого Рождества", - подписала пара снимок, размещенный в соцсети X.
На фотографии, сделанной фотографом Джошем Шиннером в апреле текущего года, запечатлены Кейт и Ульям, а также их дети: Джордж, Луи и Шарлотта.