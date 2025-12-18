Принц Уильям и Кейт Мидлтон поделились семейным рождественским фото

Наследник престола Великобритании принц Уильям и его супруга Кейт (Мидлтон) опубликовали новое семейное рождественское фото.

"Желаем всем счастливого Рождества", - подписала пара снимок, размещенный в соцсети X.

На фотографии, сделанной фотографом Джошем Шиннером в апреле текущего года, запечатлены Кейт и Ульям, а также их дети: Джордж, Луи и Шарлотта.