Герасимов отметил, что Запад передал ВСУ свыше 1 тыс. танков

Западные страны с февраля 2022 года передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) свыше 1 тыс. танков, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. беспилотных летательных аппаратов. На это обратил внимание начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"С февраля 2022 года ВСУ передано 1 тыс. танков, более 6,5 тыс. боевых бронемашин, 2 тыс. орудий полевой артиллерии, свыше 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. БПЛА, а также значительное количество ракет и боеприпасов", - отметил он, передает ТАСС.