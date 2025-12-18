Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Политика
Госдума приняла закон о крестах над коронами на гербе РФ
18 декабря 2025 / 18:32
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Проект закона, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ, прошел второе и третье чтения в Госдуме.
Инициатива была внесена группой депутатов нижней палаты парламента. Изменения вносятся в закон "О Государственном гербе Российской Федерации".
Таким образом, описание герба дополняется указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".