Госдума приняла закон о крестах над коронами на гербе РФ

Проект закона, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ, прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Инициатива была внесена группой депутатов нижней палаты парламента. Изменения вносятся в закон "О Государственном гербе Российской Федерации".

Таким образом, описание герба дополняется указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".