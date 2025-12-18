Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Экономика
Мишустин: в России рассчитывают на хороший урожай в 2026 году
18 декабря 2025 / 18:46
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Власти рассчитывают, что в 2026 году семена отечественной селекции будут применяться еще шире, а показатели урожая в целом будут демонстрировать рост. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"Сев озимых прошел согласно графику, без особых погодных сюрпризов, и это позволяет прогнозировать положительную динамику урожая в будущем году. В том числе ожидаем прирост по применению семян отечественной селекции. Что является важнейшим фактором сохранения продовольственной безопасности страны", - указал он.