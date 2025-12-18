Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Безопасность
Лукашенко заявил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в Белоруссии
18 декабря 2025 / 18:59
© Александр Миридонов/ПУЛ/ТАСС
Российский ракетный комплекс "Орешник" прибыл в Белоруссию 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
"Со вчерашнего дня "Орешник" находится в Беларуси. И заступает на боевое дежурство", - сказал глава государства, отметив, что первые позиции для комплекса на территории республики уже подготовлены.