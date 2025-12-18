Лукашенко заявил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Российский ракетный комплекс "Орешник" прибыл в Белоруссию 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Со вчерашнего дня "Орешник" находится в Беларуси. И заступает на боевое дежурство", - сказал глава государства, отметив, что первые позиции для комплекса на территории республики уже подготовлены.