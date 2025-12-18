Рютте: членство Украины в НАТО сегодня невозможно

На нынешнем этапе Украина не может присоединиться к Североатлантическому альянсу, против этого выступают США, Венгрия и Словакия. На это обратил внимание генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Варшаве, трансляцию которой вела пресс-служба НАТО.

"США, Венгрия, Словакия сегодня не примут вхождения Украины в состав НАТО", - указал Рютте.