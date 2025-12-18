Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Интеграция
Рютте: членство Украины в НАТО сегодня невозможно
18 декабря 2025 / 19:15
На нынешнем этапе Украина не может присоединиться к Североатлантическому альянсу, против этого выступают США, Венгрия и Словакия. На это обратил внимание генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Варшаве, трансляцию которой вела пресс-служба НАТО.
"США, Венгрия, Словакия сегодня не примут вхождения Украины в состав НАТО", - указал Рютте.