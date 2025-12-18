Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 21:48
КОТИРОВКИ
USD
18/12
80.3807
EUR
18/12
94.1478
Новости часа
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум Лукашенко отметил, что родившие трех детей могут "требовать у него, что угодно"
Москва
18 декабря 2025 / 21:48
Котировки
USD
18/12
80.3807
0.0000
EUR
18/12
94.1478
0.0000
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
18 декабря 2025 / 11:23
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Экспансия НАТО / Переговоры по Украине
Интеграция
Рютте: членство Украины в НАТО сегодня невозможно
18 декабря 2025 / 19:15
Рютте: членство Украины в НАТО сегодня невозможно
© AP/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

На нынешнем этапе Украина не может присоединиться к Североатлантическому альянсу, против этого выступают США, Венгрия и Словакия. На это обратил внимание генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Варшаве, трансляцию которой вела пресс-служба НАТО.

"США, Венгрия, Словакия сегодня не примут вхождения Украины в состав НАТО", - указал Рютте.

Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Политический аналитик Шипилин о Стратегии нацбезопасности США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:45
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
20:30
Лукашенко отметил, что родившие трех детей могут "требовать у него, что угодно"
20:17
Песков: Путин неизменно остается одним из самых уважаемых в мире политиков
19:59
RTBF: в Брюсселе во время беспорядков пострадали до 10 человек
19:44
Лукашенко назвал второго торгового партнера Белоруссии
19:30
Песков: Москва надеется на возрождение отношений с Вашингтоном
19:15
Рютте: членство Украины в НАТО сегодня невозможно
18:59
Лукашенко заявил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в Белоруссии
18:46
Мишустин: в России рассчитывают на хороший урожай в 2026 году
18:32
Госдума приняла закон о крестах над коронами на гербе РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения