Политика
Песков: Москва надеется на возрождение отношений с Вашингтоном
18 декабря 2025 / 19:30
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российско-американские отношения обладают большим потенциалом, и в Москве рассчитывают на то, что прогресс в украинском урегулировании поможет возрождению взаимодействия с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".
"Мы полагаем - и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, - что потенциал отношений России и США большой, и он взаимовыгодный. Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования мы сумеем приступить к возрождению наших двусторонних отношений", - указал представитель Кремля.