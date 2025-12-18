Песков: Москва надеется на возрождение отношений с Вашингтоном

Российско-американские отношения обладают большим потенциалом, и в Москве рассчитывают на то, что прогресс в украинском урегулировании поможет возрождению взаимодействия с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".

"Мы полагаем - и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, - что потенциал отношений России и США большой, и он взаимовыгодный. Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования мы сумеем приступить к возрождению наших двусторонних отношений", - указал представитель Кремля.