Лукашенко назвал второго торгового партнера Белоруссии

Вторым торговым партнером Белоруссии после России является Китай. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту страны на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Китайская Народная Республика - это второй после России торговый партнер Белоруссии. Сегодня - абсолютный мировой лидер", - отметил он.

По словам главы государства, встречаясь с американскими представителями и давая им интервью, он заметил, что Соединенные Штаты опоздали на 25 лет и Китай они не остановят. "С Китаем можно только договориться", - подчеркнул он.

Лукашенко также обратил внимание, что Китай является древнейшей организацией, к которой нужно относиться соответственно. "Никакими ракетами, никакими военными ударами, никакими наркотиками или торговлей людьми - не остановишь", - заключил он.