18 декабря 2025 / 12:30
Общество
Общество
RTBF: в Брюсселе во время беспорядков пострадали до 10 человек
18 декабря 2025 / 19:59
RTBF: в Брюсселе во время беспорядков пострадали до 10 человек
© AP Photo/ Marius Burgelman/ТАСС

В ходе беспорядков на акции протеста фермеров в Евроквартале Брюсселя получили ранения порядка 10 человек. Об этом со ссылкой на представителей полиции передает телеканал RTBF.

Сообщается, что всего участниками протестной акции стали около 8 тыс. человек, было задействовано свыше 1 тыс. тракторов.

На пике столкновений правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом и водометы. Протестующие поджигали покрышки, забрасывали силовиков бутылками и обстреливали фейерверками.

Фермеры выступают против политики Еврокомиссии, которая, по их мнению, "убивает сельскохозяйственную модель Европы". Фермеры начали покидать место проведения акции не добившись каких бы то ни было результатов.

