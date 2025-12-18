Россия неизменно будет играть важную роль в международной политике, а ее президент Владимир Путин был и остается одним из самых уважаемых в мире деятелей. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мир богат, мировое многообразие является залогом того, что Россия играла, играет и будет играть очень важную роль в глобальной политике. Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных и мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей", - ответил представитель Кремля на вопрос об отношениях с другими странами.

По его словам, мировое большинство заинтересовано в дальнейшем развитии дружественных отношений с РФ. "Если говорить о сотрудничестве по линии интеграционных процессов, различных организаций - это БРИКС, это ШОС, это другие форматы. Поэтому отношения с глобальным большинством развиваются динамично", - указал Песков.