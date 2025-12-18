Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 декабря 2025 / 21:48
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
18 декабря 2025 / 11:23
Общество
Общество
Лукашенко отметил, что родившие трех детей могут "требовать у него, что угодно"
18 декабря 2025 / 20:30
Лукашенко отметил, что родившие трех детей могут "требовать у него, что угодно"
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что женщины, родившие трех детей, могут просить у него, что угодно. Об этом он заявил, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Чтобы только сохранять численность населения, в семье должны рождаться по три малыша. Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня, что угодно", - указал глава государства.

Лукашенко также отметил, что в имеющихся демографических условиях преступно думать о том, что молодые матери являются головной болью для работодателя.

"Да, я прошу женщин, чтобы хотя бы троих рожали, но не менее важны условия труда для женщин, вышедших из декретного отпуска. У нас же это целая беда для работодателей: ах, пойдет, родит, а потом что с ней делать? Ничего не делать, второго надо рожать, чтобы третьего рожала. В нынешней демографической ситуации преступно даже думать о том, что молодые мамы - головная боль для работодателя", - подчеркнул он.

