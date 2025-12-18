Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $4 400 за тройскую унцию.

По состоянию на 19:13 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,92% и торговалась на уровне $4 401,9 за тройскую унцию. К 19:18 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 407,5 за унцию (+1,05%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex опускалась на 1,42% и находилась на отметке в $65,95 за тройскую унцию, свидетельствуют данные площадки.